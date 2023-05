Giuntoli | dimissioni al Napoli De Laurentiis vuole un indennizzo dalla Juve

(Di giovedì 25 maggio 2023) Cristianoha presentato leda direttore sportivo delandare allantus, Aurelio Delo blocca. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristianoha presentato le sueun mese fa, nonostante il desiderio di Aurelio Dedi trattenere il ds e impedirgli di passare allantus, cercando magari di convincere anche Luciano Spalletti a seguirlo. In attesa di una decisione definitiva, il ruolo è stato temporaneamente affidato a Maurizio Micheli. Non si sa ancora se verrà ingaggiata un’altra persona per il posto o se si continuerà con l’attuale organico. Tra i possibili candidati, si citano Pietro Accardi dell’Empoli e, soprattutto, Ciro Polito nel ...

...dalle vicende giudiziarie partite dall'inchiesta Prisma che hanno portato alledi ... Le opzioni vanno daalla soluzione interna. Un punto fondante della nuova Juve, per ripartire e ...Dalledel vecchio cda presieduto da Andrea Agnelli al - 15 di gennaio, fino al - 10 a ... Lo stesso, nei colloqui con il board bianconero, ha espresso la volontà di partire da ...... considerando anche la posizione del direttore sportivo, pronto pure lui ai saluti, sarà ... Una clausola del contratto costringerebbe Spalletti a restare un anno fermo in caso di. In ...

Giuntoli ha presentato le dimissioni: De Laurentiis non vuole ... CalcioNapoli24

Il Napoli ha necessità di avere un organigramma societario ben formato e di grande professionalità. Cristiano Giuntoli ritiene conclusa la sua avventura in azzurro.Qualora il livornese non fosse più l'allenatore dei bianconeri a fine stagione, l’erede avrebbe un preciso identikit: profilo giovane, idee fresche e soprattutto costi abbordabili. Per questo le ipote ...