Giro | il trittico infernale inizia in Cadore Riuscirà Thomas a difendere la rosa?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il primo atto deldi montagne che deciderà il vincitore del2023 non è affatto da sottovalutare. Quattro salite complicate che potrebbero sconvolgere la classifica generale. Come si comporteranno i big, le insidie e dove vedere la gara in tv

Si avvicina ildi tappe che decideranno ild'Italia e Geraint Thomas, il veterano del gruppo, le affronterà in Maglia Rosa: "Le squadre dei velocisti hanno tenuto sotto controllo la gara, ho provato a ...Roma, 24 mag. Incredibile arrivo a Caorle per la 17esima tappa deldItalia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km. Arrivano in tre a parimerito, serve il ... Inizia ildi tappe di ...Ma già da domani ce li aspettiamo attivi, si decide ilin unda urlo.

GIRO D'ITALIA - Altri due ritiri al Giro, e sono 126 i corridori rimasti per questo trittico di tappe con arrivo in salita che decideranno la Corsa Rosa.Si scaleranno il Passo della Crosetta e la Forcella Cibiana prima dell'ascesa finale che potrebbe sconvolgere la classifica generale. Il via alle 12.30.