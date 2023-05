Giro d' Italia | Zana vince 18a tappa e Thomas resta maglia rosa

Filippo Zana vince la 18/a tappa deld', la Oderzo - Val di Zoldo di 161 km. Il veneto del team Jayco AlUla si impone in una volata a due sul compagno di fuga, il francese Thibaut Pinot (Groupama - FDJ). Il gallese della Ineos ...Le parole di Filippo Zana, vincitore della 18esima tappa deld'... famiglia, amici, colleghi, cause umanitarie, Regno Unito, Costa Azzurra e anche un po' d'(... Dopo ildi boa dei sessant'anni, smessi definitivamente i panni dell'uomo di azione, Moore ...

Giro d'Italia - Brilla il tricolore e Filippo Zana batte Thibaut Pinot a Val di Zoldo: rivivi l'arrivo Eurosport IT

(ANSA) - ROME, MAY 25 - Italy's Filippo Zana of Team Jayco won the 18th stage of the Giro d'Italia on Thursday, a 161km trek from Oderzo to Val di Zoldo, beating his breakaway companion Thibaut Pinot ...TRA LE BOTTIGLIE stappate ogni giorno sul podio della centoquattresima edizione del Giro d’Italia ne spiccava una in particolare: la Special Edition che Astoria Wines ha realizzato per il brindisi del ...