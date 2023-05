Giro d’Italia | la Valle d’Aosta chiede il risarcimento per la tappa accorciata causa maltempo inesistente

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lo scorso 19 maggio il2023 aveva offerto un pessimo spettacolo. L’attesissima tredicesimaera statadi 125 km e si era trasformata in una frazione di 74,6 km, con il taglio del Gran San Bernardo e la Croix de Coeur affrontata subito in apertura prima dell’arrivo in quota a Crans Montana. La decisione era stata presa dopo le lamentele avanzate dai corridori che temevano pioggia battente e temperature inclementi sui passi di montagna, ma poi le condizioni meteo non si sono rivelate estreme. La Regioneha deciso di presentare una protesta formale, poiché erano stati tagliati i chilometri da percorrere sulle strade locali, generando parecchio malumore tra gli appassionati che si erano recati in strada per assistere al passaggio dei corridori. ...