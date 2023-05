Giro d’Italia 2023 | Thomas | “Le gambe sono buone | ma domani c’è una tappa complicata”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il corridore della Ineos Grenadiers, Geraint, dopo aver difeso la maglia rosa anche nella diciottesimadel, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Le, non sarà comunque facile. Almeida e Roglic? Come abbiamo visto Almeida ha avuto una giornata dura oggi,ci sarà una gran, poi sabato la cronoscalata. Sarà complicato”. “Penso di essere a livello di quando ho vinto il Tour de France nel 2018sarà comunque una giornata fondamentale, ci sarà tanto dislivello. Oggi è il mio compleanno, come faccio a fare queste cose a 37 anni? Dovrei essere in spiaggia, non a fare queste cose, mafelice, bisogna godersi questi ...