Giro d’Italia 2023 | risultati e classifica 18^ tappa | che colpo di Zana | Pinot beffato sul traguardo

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lae l’ordine di arrivo della diciottesimadel, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, in cui il campione italiano Filippodel Team Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria in un grandeancora una volta il francese della Groupama-FDJ, Thibaut; terzo posto per l’altro transalpino Warren Barguil dell’Arkea Samsic. RIVIVI IL LIVE DELLA: IL CALENDARIO COMPLETO: FAVORITI E STARTLIST LA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DELDopo pochi chilometri cinque ...