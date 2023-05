Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Longarone-Tre Cime di Lavaredo Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si arriva alla resa dei conti in questo: arrivano le ultime due tappe di montagna prima della passerella finale a Roma. La diciannovesimache va daalle Trediè forse la frazione regina di questa Corsa Rosa.Si parte da, in Veneto: i chilometri da percorrere sono 183 con ben 5400 metri di dislivello. Dopo un primo segmento senza salite, ma in ascesa lenta e costante, si affronta il primo GPM: Passo Campolongo (4 km al 7% di pendenza media, seconda categoria). Discesa e subito all’attacco del Passo Valparola: 13,3 km al 5,9% di pendenza media, prima categoria. Discesa che sarà più lunga della precedente e una delle salite storiche del: il Passo ...

Oggi via alla 18esima tappa del, da Oderzo a Val di Zoldo, che potrebbe essere decisiva per chi punta al successo finale: il punto a cura del nostro inviato Ciro ...Le parole di Filippo Zana al via della 18esima tappa del...