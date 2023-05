Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Longarone-Tre Cime di Lavaredo Percorso | altimetria | orari | tv | si decide tutto

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si arriva alla resa dei conti in questo: arrivano le ultime due tappe di montagna prima della passerella finale a Roma. La diciannovesimache va daalle Trediè forse la frazione regina di questa Corsa Rosa.Si parte da, in Veneto: i chilometri da percorrere sono 183 con ben 5400 metri di dislivello. Dopo un primo segmento senza salite, ma in ascesa lenta e costante, si affronta il primo GPM: Passo Campolongo (4 km al 7% di pendenza media, seconda categoria). Discesa e subito all’attacco del Passo Valparola: 13,3 km al 5,9% di pendenza media, prima categoria. Discesa che sarà più lunga della precedente e una delle salite storiche del: il Passo ...

...stampa all'incontro ufficiale per il film in gara per la Palma'... già distribuita in. Ad accompagnare il regista c'erano tra ... Mentre sulla presa indi Netflix: "Netflix rappresenta tutte ...La maglia rosa Geraint Thomas festeggia il suo 37esimo compleanno sul palco delprima del via alla 18esima tappaSpese pazze per il gran finale delatteso per domenica nella Capitale. Onde evitare la figuraccia del 2018, quando ilfu interrotto più volte a causa dello stato disastroso dei sampietrini, il sindaco Roberto ...