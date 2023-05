Giro d’Italia 2023 | classifica generale aggiornata dopo 18^ tappa | Thomas difende la maglia rosa

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Le classifiche generali del, aggiornatela diciottesima, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, in cui il campione italiano Filippo Zana del Team Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria in un grande. Beffato ancora una volta il francese della Groupama-FDJ, Thibaut Pinot; terzo posto per l’altro transalpino Warren Barguil dell’Arkea Samsic. Geraintconserva la, mentre Joao Almeida resta in possesso di quella bianca di miglior giovane. Thibaut Pinot indossa laazzurra di miglior scalatore, mentre Jonathan Milanquella ciclamino dellaa punti. Ecco tutte le classifiche. RIVIVI IL LIVE DELLA ...