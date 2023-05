Giro d’Italia 2023 | Brent Copeland | “Zana se la meritava | sta correndo un grande Giro”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Prima vittoria alper Filippo. Il Campione Italiano, con la sua maglia tricolore, si è imposto in Val di Zoldo, sulla salita verso il Rifugio Palafavera. Ciliegina sulla torta di uncorso in maniera eccellente da parte del 24enne, tra fughe e lavoro da gregario per i suoi capitani. Ai microfoni della RAI è intervenuto, il general manager della formazione australiano. Queste le sue parole: “Vittoria meritatissima per lui. Staun, sempre in crescita fino all’ultima settimana. Siamo contentissimi di questo successo”. Sulle strade di casaha avuto l’opportunità di cercare il ...