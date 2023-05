Giro d’Italia 2023 | Andreas Leknessund | “Bello provare a stare con i migliori”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Resiste con le unghie e con i denti,. Il norvegese del Team DSM sta provando a difendere la sua top 10 al, nonostante non partisse a questa Corsa Rosa con il pensiero di poter fare classifica. Ma si sa, l’appetito vien mangiando, e arrivati a tre tappe dal termine del, l’idea non è così peregrina. Anche oggi l’ex maglia rosa ha dovuto faticare per rimanere in scia, dimostrando di avere qualcosina in meno rispetto ai primissimi. Sedicesimo al traguardo a 3’13” dal vincitore Filippo Zana e a 1’17” da Primoz Roglic e Geraint Thomas lo mantengono all’ottavo posto della generale, con 1’53” di vantaggio su quello che al momento è l’undicesimo posto occupato da Bruno Armirail. “Nel finale di corsa sono andato bene nell’inseguire Jay Vine. Poteva ...

