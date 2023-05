Giornata Mondiale Minori Scomparsi | 17 130 le denunce di scomparsa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Come ogni anno, il 25 maggio, le Nazioni Unite celebrano ladei. Lo stesso giorno il Kiwanis Distretto Italia San Marino organizza l’I DAY, ladeiirreperibili. Nonostante gli sforzi delle Autorità preposte, la situazione è sempre più grave: ogni anno, i dati ufficiali riportano numeri preoccupanti. Ma di questo problema (e molti altri) si parla poco. È inconcepibile che, ancora oggi, i media nazionali si ostinino a non dedicare a questo fenomeno l’attenzione che merita. Per questo motivo, in occasione delladei, oltre ad altre iniziative organizzate dal KDISM, un gruppo di Associazioni (in calce l’elenco completo) ha deciso di ...

Ieri la Santa Sede pubblicò il Messaggio del Dicastero per l'Evangelizzazione in occasione delladel Turismo 2023. In un passaggio del paragrafo N 5 ("Investimenti e salvaguardia culturale e spirituale") si condanna duramente le manifestazioni dei gruppi detti "Ultima ...Un'esposizione senza eguali che sarà visitabile a partire dall'8 giugno, in occasione delladegli Oceani. Le opere, come abbiamo anticipato, ritraggono scienziati, ambientalisti e ..."Barnum: il più grande spettacolo del mondo" , è andato in scena lo scorso sabato 20 maggio, in occasione delladella diversità culturale, per il dialogo e lo sviluppo. il tema ...

Ritorna la giornata mondiale del Gioco a Udine: ecco il programma UdineToday

In occasione della Giornata mondiale della fame 2023, che si celebra domani, Caritas Internationalis è solidale con la comunità globale a sostegno delle popolazioni che affrontano periodi di povertà e ...3' di lettura Senigallia 27/05/2023 - Lunedì 22 Maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità: la ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il 22 maggio1992, ...