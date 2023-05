"Se mi lasciate andare ci saranno novità. Credo che sia a Roma Carsten(l'ad di Lufthansa ndr) o che stia arrivando. E' un indizio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, rispondendo - a margine di un evento all'Università La Sapienza - sull'......02% Eur/Usd 1,0731 - 0,20% Spread 183,09 Dati di mercato Leggi anche Audiolibri e podcast: fruitori in continua crescita Ita - Lufthansa, vertice trae l'ad. Il ministro "Oggi ci ...ROMA - Carsten, amministratore delegato di Lufthansa, è a Roma per vedere il ministro dell'Economia, Giancarlo. Non è certo una visita di cortesia. E' attesa da un momento all'altro la firma sul ...

Giorgetti, 'Spohr a Roma, su Ita ci saranno novità' Agenzia ANSA

"If you let me go there will be news," Giorgetti told reporters on the sidelines of a public event at Sapienza University in Rome, amid rumours that a preliminary deal could be signed shortly. "I ...Credo che sia a Roma Carsten Spohr (l'ad di Lufthansa ndr) o che stia arrivando. E' un indizio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo - a margine di un evento ...