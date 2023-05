Giorgetti | presto sorprese | maggior gettito da extraprofitti

Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarloin question time al Senato. .Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, rispondendo - a margine di un evento all'Università La Sapienza - s ull'atteso accordo Ita - Lufthansa atteso per oggi. "Devo vedermi con ...... continua a ripetere di essere al lavoro e chearriveranno sia l'elenco degli investimenti ... Scoppia la pace trae Salvini Giulia Merlo D'ora in poi, per i fondi 2021 - 2027 si ...

Giorgetti, presto sorprese di maggior gettito extraprofitti Agenzia ANSA

Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in question time al Senato. (ANSA)."Quando saranno eseguiti i versamenti" sugli extraprofitti ci saranno "sorprese positive di maggior gettito da mettere a disposizione delle famiglie più vulnerabili". Lo ha detto il ministro dell'econ ...