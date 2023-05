Gioca la Fiorentina | vince l’Inter Ora in Europa c’è un appuntamento con la storia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag – Dopo averci fatto divertire nei due incroci di campionato – sette reti al Franchi, tante occasioni da gol anche in quel di Milano – Inter e, regine delle competizioni infrasettimanali, sono tornate a sfidarsi per conquistare la sempre più rivalutata coppa nazionale. Nella bella cornice di uno Stadio Olimpico tutto esaurito (metà viola, metà nerazzurro: stupende entrambe le coreografie) è stata la compagine meneghina, detentrice della competizione, ad avere la meglio. Nono titolo per l’undici dello specialista Simone Inzaghi – al sesto successo personale tra campo e panchina. Ottima prova dei toscani che invece rimandano la possibilità di alzare una coppa – e contestualmente ottenere la qualificazione alla prossimaLeague – al 7 giugno, giorno in cui contenderanno ai martelli del West Ham la Conference. Italiano con ...

In questo momento laun calcio spettacolare e collettivo che ieri notte avrebbe meritato di condurre l'esito della partita almeno ai supplementari. Ascolta 'Elogio ai vinti: con il ...... alle ore 18:00 la sfida tra Roma e, mentre alle 20:45 l'Inter sfiderà l'Atalanta in un match in cui ci siun posto tra le prime quattro. Domenica lunch match tra Hellas Verona ed ...Laci prova ma non incide . Italianola carta della doppia punta: inserisce Jovic e toglie Amrabat. Poi manda in campo Ranieri e toglie Quarta. Laspinge. L'Inter si ...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sportmediaset. LE PAROLE – «Siam partiti molto bene, credo che anche dopo il primo gol abbiamo creato un bel po’ di presupposti per raddopp ...Elogio ai vinti. Se, a Praga, la Fiorentina giocherà con il pressing della prima mezz’ora e l’intensità del secondo tempo esibiti contro l’Inter in Coppa Italia, non c’è dubbio che almeno una squadra ...