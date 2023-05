Giancarlo Tartaglia | Premio Troccoli Magna Graecia alla Carriera per il Giornalismo 2023

Il Premio alla Carriera per il Giornalismo va a, icona della storia della Stampa Italiana. Francamente non si poteva scegliere di meglio per un Premio assegnato alla Carriera del ...... Dimauro " 20/10/1968 Gelsomino Giuseppe detto Beppe Guglielmino " 19/09/1990 Gennaro" ... Maurizio Spina, architetto e docente di UniCt; Luigi Tabita, attore e attivista; Andrea, ...... Maurizio Spina, Niccolò Notarbartolo, Pierpaolo Montalto, Desirée Miranda e Andrea. La ... Gelsomino Giuseppe detto Peppe - Beppe - Guglielmino; Gennaro; Gentile Rachele ...

Giancarlo Tartaglia, Premio Troccoli Magna Graecia alla Carriera ... PPN - Prima Pagina News

Sabato 27 maggio in Calabria, nel Teatro Comunale di Cassano allo Jonio, la consegna ufficiale del Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia 2023, quest’anno alla sua trentasettesima edizione ...