Giallo in Corsica: spari contro un camper, turista italiana ferita. Era in vacanza con il marito Tiscali Notizie

Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile che l'ha colpita mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte. La turista si trovava in Corsica con la ...