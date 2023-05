Grazie soprattutto a un inverno mite in, non si sono verificati gli scenari peggiori, come una carenza di gas, che avrebbe lasciato profonde cicatrici sull'economia. I consumi privati non ...L'economia dellaè in recessione Il Paese ha registrato, per due trimestri consecutivi, un calo del Pil. ... l'indicatore sulla propensione all'acquisto chedi 3 punti e si attesta a - ...Cala, invece, dopo tre aumenti consecutivi, l'indicatore sulla propensione all'acquisto chedi 3 punti e si attesta a - 16,1. Quello sulle aspettative dei redditi è sceso di 2 punti a quota +...

La Germania scivola in recessione, pil negativo per 2 trimestri Il Sole 24 ORE

Roma, 25 mag. (Adnkronos/dpa) – L’economia tedesca è scivolata in recessione durante l’inverno, con il prodotto interno lordo in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre prec ...L’economia della Germania è ora in recessione avendo registrato, per due trimestri consecutivi, un calo del Pil. Dopo il ribasso dello 0,5% negli ultimi tre mesi del 2022 infatti, con la revisione del ...