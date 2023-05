Germania | Pil I trim rivisto in peggio a - 0 | 3% | recessione tecnica

E L'alta inflazione continua a deprimere i consumi in. Quelli delle famiglie sono calate nei primi tre mesi dell'1,2%. Colpita la spesa di cibo, abbigliamento e nuove automobili, settore che ...... Bilancio Ralph Lauren - Risultati di periodo Triboo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Dati macroeconomici attesi Giovedì 25/05/2023 08:00, trimestrale (atteso - 0,...Giovedì 25/05/2023 08:00, trimestrale (atteso - 0,1%; preced. - 0,4%) 08:00: Indice GFK (atteso - 24 punti; preced. - 25,8 punti) 08:45 Francia : Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. ...

Il pil dellla Germania scende dello 0,3% nel primo trimestre Alto Adige

La giornata macro si apre con gli indicatori sulla fiducia in Germania e Francia e si chiude con i dati Usa su richieste di sussidi e Pil. In programma l'asta di BTp short term e BTp-i per 2,75 ...