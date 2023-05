Germania entra in recessione | pil in calo per due trimestri consecutivi

Laè entrata in recessione avendo registrato per due trimestri consecutivi una contrazione del PIL, meno 0,3 per cento nel primo trimestre del 2023, meno 0,5 nel quarto trimestre del 2022. L'...... nella cattedrale di Neumster in Lussemburgo, nel MuzikCentrum di Vredemburg, inal Jazz ... un Master al Conservatorio L'Aia - per poi stabilirsi infine a Bruxelles dovea far parte ...Lapaga più di altri paesi la crisi energetica con la Russia da cui era fortemente dipendente per le sue forniture così come il complicarsi delle relazioni con la Cina, paese con cui Berlino ...

La Germania entra in recessione. Pil in calo dello 0,3% nei primi tre mesi del 2023 Il Fatto Quotidiano

L'industria automobilistica, la più forte d'Europa, è crollata del 6,5 per cento a marzo. Male anche la produzione industriale ...Pronostico Bundesliga 34a giornata. Ultima giornata del campionato di calcio tedesco. Il Borussia Dortmund ad un passo dal titolo.