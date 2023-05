(Di giovedì 25 maggio 2023) C'è una voce di mercato che ciclicamente e puntale come l'alternarsi delle stagioni torna d'attualità in casa....

Impazza il mercato in casa. Il Grifone sta cercando di piazzare un colpo importante in attacco, anche per far felici i ... Diversi in agenda, nei giorni scorsi si era parlato di Andreache ...Andreaè al momento l'attaccante che ha giocato più gare senza trovare la via del gol in ... rispettivamente cone Milan; l'attaccante della Salernitana ha trovato la rete con tre maglie ...... un ritorno quasi a quella goliardia che viveva quando ilvinceva scudetti e trofei. Non si ... I primi nomi sussurrati da "Radio mercato"e Simeone. Già: ci sarà il problema dell'attacco, ...

Genoa, Belotti e Piatek non convincono: idea El Sharaawy Calciomercato.com

C'è una voce di mercato che ciclicamente e puntale come l'alternarsi delle stagioni torna d'attualità in casa Genoa. E' quella che vorrebbe un ... ligure il Grifone dopo aver pensato ad Andrea Belotti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...