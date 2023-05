SiamoGiappone feudale, l'epoca in cui il paese era diviso in clan, ognuno comandato da un ... In particolare seguiamo uno di questi clan, comandato da Oda Nobunaga, in cui uno deisì è ...Equita, che valuta l'azione"hold" con prezzo obiettivo a 20 euro, sottolinea come il gruppo "in termini di premi, ha riportato un'ottima crescita dei volumiDanni (+10% su anno) guidati ...primo trimestre ha registrato un utile netto di 1.199 milioni (da 481 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso) e un risultato netto normalizzato, che non tiene conto fra l'altro ...

Generali, nel trimestre utile normalizzato di 1.229 milioni - Lombardia Agenzia ANSA

Il risultato operativo del gruppo Generali è in crescita a 1.820 milioni di euro nel primo trimestre 2023, in aumento del 22,1 per ...Simone Rugiati non sta passando un periodo facile, complice l'addio con la ormai ex fidanzata Claudia Motta. Passate solo qualche settimane dal messaggio d'amore, dopo l'addio di quest'ultima per moti ...