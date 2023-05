GdS – Luis Enrique al Napoli? Ha rifiutato l’offerta Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) 2023-05-24 09:20:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Non era convinto del progetto dei londinesi, però gli piace l’idea di ritornare in Serie A. De Laurentiis lascia aperte tutte le strade Maurizio Nicita-Filippo Maria Ricci 24 maggio– Milano Il fatto che nelle serate romane Aurelio De Laurentiis consumi delle cene con Roberto Mancini e altri amici comuni, non significa che il c.t. della Nazionale cambi azzurro e venga a. Però sulle loro cene c’è una curiosità che si può raccontare. Circa un anno fa il presidente al tecnico campione d’Europa chiese consiglio sulla guida tecnica del, e questi rispose che con Spalletti avrebbe vinto lo scudetto. E così è stato. Che poi il rapporto fra presidente e tecnico si sia incrinato arrivando al divorzio è un altro ...