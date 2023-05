Gasperini | “Ecco la verità sul Napoli Lasciatemi dire una cosa”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gian Pierorisponde alle voci che circolano sul web che lo vogliono come possibile sostituto di Spalletti alla guida del. NOTIZIE CALCIO. Il mistero si addensa intorno alla questione del “prossimo allenatore del“. Tra i nomi emersi come possibili sostituti alla guida dei campioni d’Italia, il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroè tra i più quotati.e il: i Rumors di Mercato e la Concentrazione sul Presente In una recente apparizione all’Accademia dello Sport per la Solidarietà, durante un incontro benefico di tennis,ha affrontato le voci insistenti che lo vedono come possibile nuovo tecnico del. Un flusso incessante di speculazioni che non sembra turbare l’attuale ...