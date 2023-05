Gaia Gozzi | straziato E che c***o Clamoroso | chi la stronca dopo Inter-Fiorentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Non è piaciuto granché a Pupo l'Inno di Mameli cantato daprima della finalissima di Coppa Italia tra. La cantante uscita da Amici di Maria De Filippi è finita nel tritacarne dei social per la sua esecuzione giudicata "fuori tempo" rispetto alla banda dai commentatori che seguivano su Twitter la diretta su Canale 5.qualche minuto, è emersa la verità: la performance diè stata perfetta dal punto di vista dei "tempi", mentre erano i tifosi sugli spalti dell'Olimpico di Roma erano partiti a cantare con qualche decimo di secondo in anticipo. Da casa, però, scuote il capo Pupo, chiamato in causa due volte: come artista e come tifoso sfegatato della Viola, travolto dall'adrenalina prima e dalla delusione per la sconfitta 2-1 contro i nerazzurri ...