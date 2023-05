Gaetano | 'Voglio restare a Napoli e diventarne capitano Il primo gol che emozione | sono scappato negli spogliatoi'

Parlando della straordinaria cavalcata degli azzurri, secondo"il nostro primo segreto è l'unione. Siamo stati insieme fuori e dentro dal campo, ci siamo aiutati sia chi ha giocato di più che ...Lo scudetto è stata una gioia immensa,restare qui e togliermi altre soddisfazioni" Gianluca, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. ...Napoli, Gianluca: 'Scudetto un sogno realizzato' 'Segnare il primo gol in maglia azzurra è ... A Udine sono scappato subito negli spogliatoi perchéconservare quella maglia per sempre '. '...

Gaetano: 'Voglio restare a Napoli e diventarne capitano. Il primo gol ... Calciomercato.com

'L'abbraccio dei compagni Sapevano tutti dei miei sacrifici' NAPOLI (ITALPRESS) - 'Troppo bello, chi non ha sognato una cosa del genere da ...Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Clementino lo conosco da 10 anni, abita sotto la casa di mia non ...