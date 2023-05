Gaetano | «Il record dei 92 punti? È la nostra missione | questi record bisogna batterli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il centrocampista del Napoli, Gianluca, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.ha recentemente segnato la sua prima rete con il Napoli in occasione della partita contro l’Inter vinta 3-1. Di seguito le parole di: «Sono molto emozionato per le parole di Clementino. Con lui c’è un rapporto speciale, è stato uno dei primi a chiamarmi dopo il gol all’Inter. Una delle emozioni più belle che può capitare» «La vittoria dello scudetto? È stato una bella scoperta anche per noi, siamo partiti forti poi ad un certo punto ci siamo accorti delle potenzialità che avevamo. Abbiamo lottato in ogni partita e poi è arrivato» «Ildei 92? È la, le motivazioni non mancano....