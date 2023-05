Gaetano | ' ' Il primo gol con la maglia del Napoli? Una favola troppo bella' '

(Di giovedì 25 maggio 2023): "Il mio gol all'Inter un'emozione incredibile. La nostra forza è stata il gruppo. Fanno piacere le parole di Spalletti. Lo scudetto è stata una gioia immensa, voglio restare qui e togliermi altre soddisfazioni" Gianluca, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Queste le seu parole: "Clementino ed io ci conosciamo da dieci anni, abita sotto casa di mia nonna. Ilgol con ladel? Una, chi non l'avrebbe sognato? E' una delle emozioni più belle che si potessero provare, è stato straordinario. -afferma- Immaginare ad agosto scorso un campionato del genere? E' stata una...

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il centrocampista del Napoli Gianluca, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...... sindacati e lavoratori chiedono anche un incontro urgente con il sindacoManfredi, che è ... che però ilgiugno deve lasciare per il decreto legge che fissa a 70 i limiti di età per l'......Rinoviveva con i genitori a Roma. Per coronare il suo sogno d'amore e convivere con Amelia, aveva comprato casa a Mentana (nel Lazio) e presto vi si sarebbe trasferito. A Mentana il...

Gaetano: “Il primo gol in azzurro è un sogno realizzato. Vorrei ... SSC Napoli

Si ricorderà Rino Gaetano nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Cantautore dall’inconf ...Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Io e Clementino ci conosciamo da una vita, da quando ero piccolo. Guardavamo insieme le p ...