Gaeta Taglio del nastro per il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 25 maggio 2023)delper il 2°del. Un’inaugurazione in grande stile quella in scena nella mattinata a. Nella splendida cornice di Villa Irlanda ha preso il via, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, delle autorità civili e militari, delle imprese e delle Associazioni, L'articolo Temporeale Quotidiano.