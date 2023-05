Fuori dalla legge | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinemaè ilin onda questa sera, giovedì 25 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un avvincente thriller del 2021 con protagonista Bruce Willis, per la regia Mike Burns. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming? Ecco tutte le informazioni. Trama Jack Harris (Bruce Willis), ex poliziotto di Detroit ora in pensione, aiuta una donna trovatasi nel posto sbagliato al momento sbagliato, diventando, così. involontaria testimone di un omicidio perpetrato da un agente che ha ucciso a sangue freddo uno spacciatore. Il crimine è stato immortalato in un video fatto con uno ...