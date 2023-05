Fughe di gas | esplosioni | esondazioni | nuovo piano d’emergenza a Caronno Tre aziende a rischio elevato

Le azioni in campo più significative sono le seguenti: Allagamento REMI di Cervia, Solarolo, Conselice e Brisighella, TUTTI RISOLTI; Allagamento GRF e IRI, TUTTI RISOLTI;causate da frane e ...... tra cui spicca il divieto dall'anno prossimo di installare caldaie ae gasolio nelle case. Nel ... Ciascuno dei tre partiti vorrà piantare la propria bandierina per non accusare ulterioridi ...In quel tratto era stata già bloccata la rete delper la sistemazione di un'altra fossa adiacente, per cui non c'è stato pericolo dididai sottoservizi stradali. Si tratta della quinta ...

Gorizia, parte il piano contro le fughe di gas Il Piccolo

Fra gli altri pericoli che corre il territorio di Caronno, il rischio idrogeologico è al primo posto con le esondazioni del Lura e del Bozzente, in caso di precipitazioni nevose e temporalesche ...Si concentrano sulla caldaia le attenzioni dei carabinieri della stazione di Comunanza e del personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Area Vasta 5 di Ascoli che stanno ...