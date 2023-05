Fubar | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023), la prima attesissima serie con protagonista Arnold Schwarzenegger, sbarca suina partire da25 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati., la prima attesissima serie con protagonista Arnold Schwarzenegger, sbarca sucon tutti gli episodi della prima stagione ina partire da25 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e ...