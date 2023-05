Fubar | la recensione della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 maggio 2023) La, 2023. Creata da: Nick Santora. Cast:, Monica Barbaro, Jay Baruchel, Gabriel Luna, Fabiana Udenio. Genere: Commedia, Azione. Durata: 8 episodi/45 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su, in anteprima stampa. Trama: Luke Brunner e sua figlia Emma si mentono da anni, nessuno dei due sa che l’altro è un agenteCIA. Una volta che entrambi scoprono la verità, si rendono conto che in realtà non sanno nulla l’uno dell’altro. Già il fatto chesia la primatelevisiva in cuiè protagonista assoluto dovrebbe essere mateiale sufficiente per rendere il prodotto in arrivo su Netfix a partire da giovedì 25 maggio un piccolo ...