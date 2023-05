Frasi sull’ignoranza | citazioni e aforismi famosi | in latino e di Socrate

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 maggio 2023) Leraccontano un concetto molto conosciuto, ma spesso poco esplorato. Il termine ignoranza infatti arriva dal“ignorantia” che significa mancanza di conoscenza. Questa tendenza può cambiare in base alle persone. Può essere un difetto quando chi è ignorate non ammette di non sapere qualcosa, ma si dimostra arrogante e presuntuoso, sfociando nella maleducazione. Se invece si riconosce di essere carenti in qualcosa, con umiltà, si possono colmare le lacune, informandosi e migliorando le proprie conoscenze riguardo un particolare tema. DiLei ha selezionato lepiù belle e significative, per riflettere e far riflettere.e la maleducazione L’ignoranza è considerata una fra i peggiori mali dell’umanità e ...