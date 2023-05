Francesco Veneruso | “In gastronomia cuciniamo ogni giorno le migliori carni IGP e verdure a km zero”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) - Il Macellaio Gourmetpropone piatti di carne e verdura di stagione oltre a preparati pronti a cuocere, sia per privati che per aziende come servizio mensa. Un format imprenditoriale originale e vincente nel cuore di Ercolano. Ercolano (Na), 25 maggio 2023.Negli ultimi anni sono molto cambiate le abitudini di vita delle persone. Per gli impegni di lavoro e di famiglia c'è sempre meno tempo per stare ai fornelli in cucina o per eseguire tutti i processi di preparazione necessari prima di cuocere prodotti freschi, come ad esempio le. La possibilità di avere piatti pronti è indubbiamente una richiesta in crescita e diventa ancora più vantaggiosa e di qualità se la materia prima proviene direttamente dalla macelleria. È la proposta che offre Il Macellaio Gourmeta Ercolano, nel cuore della Campania. ...