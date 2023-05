Francesco Totti svela la verità sul divorzio con Ilary Blasi | Mi ha spezzato il cuore

Anche, è dubbioso sull'ipotesi di vedere lo Special One sulla panchina della Roma la prossima stagione. Intervistato al Padel Cup , insieme a qualche vecchio amico , lo storico ...è sempre il tifoso numero uno della Roma e la segue in tutto e per tutto, pur non avendo alcun ruolo in società. Per questo motivo le sue ultime dichiarazioni su José Mourinho stanno ...: "Se Mourinho resta alla Roma Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso un po' meno. Se ci ho parlato Sì, ma non di queste cose. La sua battuta sul mercato fatto con 7 milioni ...

Nuova bufera in arrivo per Francesco Totti: dopo le rivelazioni di Antonella Fiordelisi, emerge un'altra chat tutta pepe.Capelli mossi e morbidi, Ilary Blasi suggerisce la messa in piega ideale per l'estate: l'ultimo look sfoggiato dalla conduttrice.