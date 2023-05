Fotocamere rare | se hai una di queste Canon vale quanto un’auto

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 25 maggio 2023) Molte volte pensiamo al collezionismo solo ad un ambito relegato ad oggetti come monete o francobolli, ebbene, il campo è molto più ampio e a volte le sorprese sono dietro l’angolo. Ad esempio, oggi analizzeremo alcunedel noto brand, e scopriremo che alcune di esse valgono veramente tanto per gli appassionati! Scopriamolo nelle prossime righe. L’avventura dipartì nel lontano 1937, quando in Giappone fu fondato il Precision Optical Laboratory. Inizialmente non avevano strutture per produrre le proprie lenti, quindi al tempo ripiegarono su obiettivi Nikkor prodotti da una società chiamata Nippon Kogaku KK, che in seguito divenne Nikon. Successivamente l’azienda delocalizzò in America, e poi ciò che è diventata lo sappiamo quasi tutti noi. Oggi andremo a scoprire quali sono le chicche più ambite dai ...