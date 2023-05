FOTO – Gosens | «Coppa Italia | giochiamo per vincere Un ricordo…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Robin, esterno dell’Inter, ha parlato della vittoria dellabattendo ieri sera la Fiorentina in finale. TROFEO – A seguire il messaggio e lapubblicati sul profilo Instagram dell’esterno dell’Inter, Robin, dopo la vittoria dellabattendo ieri sera la Fiorentina. “E alla finea calcio per. Un altro trofeo. Un altro ricordo che conserverò per sempre con me. Non abbiamo ancora finito, ma godiamoci anche questo al massimo. @inter“. Robin– InstagramFonte: Instagram RobinInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...