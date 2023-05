FOTO – Gonzalez per Lautaro Martinez | «Meriti il meglio»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’attaccante della Fiorentina Nicoha ringraziato su Instagram il suo compagno di nazionaleper l’abbraccio a fine partita. AMICIZIA – L’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Fiorentina, ma l’amicizia trae Nicorimane la stessa. Il calciatore viola ha pubblicato su Instagram una storia in cui ringrazia il suo compagno di nazionale.ha scritto: «Fratello grazie mille per questo grande gesto. Complimenti per la partita e la coppa, tisempre il». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...