FOTO ? Skriniar festeggia la ‘sudata’ Coppa Italia | «Ne manca uno»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Anche Milan, ieri in panchina durante Fiorentina-Inter, ha voluto condividere la sua gioia per la vittoria della. Lo slovacco pensa pure a Istanbul FA FESTA ? Simone Inzaghi aveva convocato tutta la rosa, anche i giocatori indisponibili, per la finale dicontro la Fiorentina. Lautaro Martinez decisivo con una fantastica doppietta a ribaltare il gol iniziale di Nico Gonzalez. In panchina anche Milan. Lo slovacco, fuori praticamente da gennaio – a parte una brevissima apparizione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto – hato con i compagni la vittoria della nonanazionale della storia nerazzurra. L’ormai ex capitano ha “contribuito” al successo giocando pochi ...