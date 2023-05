Formula 1 | rinnovo Charles Leclerc | arriva un brutto aggiornamento per i tifosi della Ferrari

(Di giovedì 25 maggio 2023)1,: ecco le ultimissime indiscrezioni sulla situazione del pilota.unper iPER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la clamorosa indiscrezione su Hamilton,attende buone nuove su questo fronte ma soprattutto per quanto riguarda ildel contratto. Il francese, infatti, è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ildi contratto di Leclerc con la Ferrari giunse nei mesi successivi all'indiscrezione, ... è qualcosa che ti manca quando arrivi in1, perché hai immediatamente tanti nuovi 'amici'. ...In casa della Rossa, però, un altro tema che continua a tenere banco è quello legato aldi contratto di Charles Leclerc , il predestinato che è stato ingaggiato per tornare a vincere il ......ilCharles Leclerc non ha fretta di definire il suo futuro oltre il 2024 ed avendo ancora un anno e mezzo di contratto con la Ferrari ritiene che sia normale che le trattative per il...

Formula 1, Charles Leclerc sul rinnovo: "Va chiesto a Vasseur" Tag24

Arrivano anche le parole del diretto interessato, Lewis Hamilton, alla vigilia del GP di Monaco di F1, su un suo possibile passaggio in Ferrari: “Non mi hanno contattato, sono speculazioni, sto rinnov ...Il sette volte campione del mondo ha spiegato che la Scuderia di Maranello "non mi ha cercato” e soprattutto che "le trattative con la Mercedes procedono e che il rinnovo è vicino". Ha poi aggiunto: ...