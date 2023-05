Fondazione Vodafone Italia e Lines contro la violenza sulle donne

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 25 maggio 2023) MILANO –, brand di Fater, nell’ambito delle iniziative per il contrasto alladi genere, annunciano un accordo di collaborazione che prevede il posizionamento,confezioni di alcune linee di prodotti, di un QR code per effettuare il download di Bright Sky, l’app mobile diche fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alleche subisconodomestica e maltrattamenti. Le confezioni su cui compare il QR code per il download di Bright Sky sono quelle dei pack in formato scorta e sono già in distribuzione ed è possibile già trovarle nei supermercati e ipermercati di tutta. Lanciata in ...