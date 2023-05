Foamstars | ecco il trailer di annuncio del nuovo sparatutto Square-Enix

... tutti gli annunci Fairgames Helldivers II Immortals of Aveum Ghostrunner II Phantom Blade 0 Sword of the Sea The Talos Principle II Neva Cat Quest: Pirates of the PurribeanThe Plucky ...... tutti gli annunci Fairgames Helldivers II Immortals of Aveum Ghostrunner II Phantom Blade 0 Sword of the Sea The Talos Principle II Neva Cat Quest: Pirates of the PurribeanThe Plucky ...

Splatoon ma con il sapone e la schiuma Ecco Foamstars! GameSoul

Tra i molti dello PlayStation Showcase, l’annuncio di Square-Enix sorprende tutti: ecco il trailer di Foamstars, l’anti-Splatoon di Sony.Al PlayStation Showcase la casa nipponica ha presentato Foamstars, il suo sparatutto schiumoso in salsa Splatoon per PlayStation 5 e PlayStation 4.