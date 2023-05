Flood Hub | il tool AI che prevede le alluvioni | deve espandersi in Italia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Considerata la recente alluvione che ha coinvolto Emilia-Romagna e Marche, creando danni per miliardi di euro e causando la morte di 15 persone (bilancio ancora in corso di aggiornamento), risulta imperativo sfruttare tutti gli strumenti a nostra disposizione perre fenomeni come questo. Strumenti che, già attualmente, esistono e sfruttano l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale per far funzionare: uno degli esempi più avanzati è GoogleHub. La piattaforma, che si basa sull’intelligenza artificiale, ha come scopo la visualizzazione delle previsioni di inondazioni fluviali indicando con precisione dove e quando si verificheranno. Sundar Pichai, CEO di Google, ha recentemente annunciato cheHub punta ad espandere le proprie capacità di monitoraggio a 80 paesi. LEGGI ANCHE >>> La mossa geopolitica di ...

Google, il servizio che prevede le inondazioni con giorni di anticipo grazie all'intelligenza artificiale , si espande in oltre 60 nuovi Paesi, inclusi alcuni europei , portando quindi il totale ...- Google porta in Italia, piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che aiuta a proteggersi dalle inondazioni , indicando quando e dove si verificheranno. Grazie a diverse fonti di ...Google ha deciso di ampliare a un totale di 80 Paesi del mondo l'operatività di, la sua piattaforma per il monitoraggio dei corsi d'acqua e degli allagamenti (in inglese,significa piena del fiume) che potrebbero provocare a causa di alluvioni o precipitazioni ...

