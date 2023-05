Fiumicino | scempio in Darsena | rifiuti | macchie scure e vetroresina in mare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 maggio 2023)– Brutalmente violentato. Ecco come appare oggi ildi. Un ecosistema, quello della foce del Tevere, tanto delicato quanto bello, che lentamente stiamo uccidendo. E con esso uccidiamo noi stessi. Del resto, l’uomo è l’unico abitante del pianeta che si sta estinguendo per le proprie azioni. Lo stiamo vedendo in questi giorni proprio dentro casa nostra: la siccità ha lasciato spazio alle alluvioni che hanno seminato morte e distruzione in Emilia-Romagna e in diverse altre parti del pianeta. Pensare che quanto sia avvenendo non ci riguardi sarebbe da ipocriti. Perché quanto accade sul nostro pianeta è da imputare a nessun altro se non a noi stessi. Un esempio pratico lo si può trovare proprio a, “dove l’acqua di Tevero s’insala“, come scrive Dante nella Divina Commedia. Pensavamo di ...