Fitch mette gli Usa sotto osservazione | rating rischia taglio - Casa Bianca | si rafforza necessità accordo bipartisan

L'avvertimento diin evidenza la necessità di una 'rapida azione bipartisan dal Congresso per aumentare o sospendere il tetto del debito ed evitare una crisi per la nostra economia', ...il rating americano AAA sotto osservazione, con implicazioni negative. L'agenzia spiega che la decisione riflette lo scontro in atto sul tetto del debito Usa. "continua ad attendersi ...si aspetta ancora una risoluzione del limite del debito prima della data X", ha dichiaratonella nota. "Tuttavia, riteniamo che siano aumentati i rischi che il limite del debito non ...

Fitch Ratings ha aconfermato il rating sul debito Usa a tripla AAA, mettendo tuttavia la valutazione sotto osservazione con implicazioni negative. L’agenzia ha motivato la decisione con il rischio di ...Fitch mette il rating americano AAA sotto osservazione con implicazioni negative. Lo afferma l'agenzia di rating, spiegando che la decisione riflette lo scontro in atto sul tetto del debito. "Fitch co ...