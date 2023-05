Fisco | Schlein | ' subito riforma catasto | ce lo dice l' Ue'

'Pnrr,e debito: l'Europa bocca il governo su tutti i fronti', è il secondo titolo in ... Perè l'ora della verità' apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. 'Meloni, Salvini e ......, catasto, semplificazioni. Se non cambia questo, è quasi impossibile che cambi il paese. Non ... e ad usarlo in chiave anti -per spaccare il Pd. Pure tattiche. Intanto oggi il Cdm ...Alle ore 10,45 evento Segretaria del Partito Democratico Elly"Le nostre idee in economia". ... Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il. Sede Ocse. ...

**Fisco: Schlein, ‘patrimoniale Nostro faro sono progressività e redistribuzione’** La Ragione

L'Ue boccia l'Italia, il commissario per l'emergenza, i ritardi del Pnrr, le frane nell'Appennino, i ballottaggi. La rassegna stampa ...Fisco zero, lavoro qualche slogan, di guerra non si parla perché si capisce che Elly Schlein sta sostenendo una posizione che non condivide, sennò si spacca il partito. E vai così, compresa la vacanza ...