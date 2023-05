Fisco | Schlein | ‘subito riforma catasto | ce lo dice l’Ue’

Parlando della tragedia in Emilia Romagna ,, che è stata vicepresidente della regione e assessore al Patto per il Clima, ha detto: ' Come Pd stiamo dando piena disponibilità ai territori ...'Pnrr,e debito: l'Europa bocca il governo su tutti i fronti', è il secondo titolo in ... Perè l'ora della verità' apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. 'Meloni, Salvini e ......, catasto, semplificazioni. Se non cambia questo, è quasi impossibile che cambi il paese. Non ... e ad usarlo in chiave anti -per spaccare il Pd. Pure tattiche. Intanto oggi il Cdm ...

**Fisco: Schlein, ‘patrimoniale Nostro faro sono progressività e redistribuzione’** La Sicilia

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Che la riforma del catasto si debba fare subito ce lo sta dicendo anche l'Unione europea". Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell'economia.L'Ue boccia l'Italia, il commissario per l'emergenza, i ritardi del Pnrr, le frane nell'Appennino, i ballottaggi. La rassegna stampa ...