Firenze | rapina con coltello a Santa Maria Novella Arrestati due giovani uno è minorenne

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato in via Panciatichi un cittadino italiano di 31 anni, accusato di, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Le volanti di via Zara sono intervenute intorno alle 18.30 per la segnalazione di alcuni passanti al 112 Nue relativa a un uomo in ...La scena ha immediatamente attirato l'attenzione di una volante della Questura diimpegnata ... dalla tasca della felpa della persona accusata di essere il materiale autore della, è ...... è stato avvicinato e aggredito a scopo di, da un gruppo di cinque stranieri. Uno dei quali, ... E' accaduto nella serata di ieri 20 maggio, intorno alle 23.30, a Campi Bisenzio (). Il ...

Firenze, furti in auto e rapina con coltello: indagini su tre minorenni La Repubblica Firenze.it

Ieri sera, mercoledì 24 maggio 2023, la Polizia di Stato ha arrestato in via Panciatichi a Firenze un cittadino italiano di 31 anni, accusato di rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiament ...Fermati un 23enne e un 15enne in centro a Firenze per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito, ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un 18enne men ...