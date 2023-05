Firenze | cameriere minacciato con coltello per non pagare il conto della cena 63enne arrestato

"A morte gli addetti alla cultura!", sbraitava mentre ildel bar al quale era seduto ... E non la mandavano a dire: oltre a bruciare, hanno pensato di fare esplodere Marte, dichiarare ...... asenza gol, col Lecce in casa 1 - 1. Però Kvaratskhelia va a rete che è una bellezza: ... Ma ora Aurelio è un vincente, la guerra è finita, i nemici se ne vanno,champagne. BOTTA DI ...... asenza gol, col Lecce in casa 1 - 1. Però Kvaratskhelia va a rete che è una bellezza: ... Ma ora Aurelio è un vincente, la guerra è finita, i nemici se ne vanno,champagne. BOTTA DI ...

Firenze, cena al ristorante e poi minaccia cameriere con un coltello: arrestato Corriere Fiorentino

Un uomo di 63 anni, dopo una cena a base di pesce in un ristorante del centro di Firenze, si è rifiutato di pagare il conto e ha minacciato un cameriere con un coltello per poter fuggire ...E’ successo ieri sera, mercoledì 24 maggio 2023, verso le ore 20:30 in un ristorante di via del Cavallaccio a Firenze. Un 63enne italiano, dopo aver consumato una cena di pesce, si è alzato ...